Ladendieb schlägt gleich zweimal zu

Einen 16-jährigen Ladendieb ertappte ein Kaufhausdetektiv am Freitag gegen 13 Uhr in einem Selbstbedienungsmarkt in Marktbreit. Der Jugendliche hatte Alkohol und Zigaretten im Wert von etwa 21 Euro in einen Rucksack gesteckt und dann ohne zu bezahlen den Markt verlassen. Allerdings hatte ein Detektiv den Diebstahl bemerkt, den Jugendlichen angehalten und der Polizei übergeben. Bei der Kontrolle des Rucksacks fanden die Beamten weiteres Diebesgut, das der Jugendliche bereits einige Tage vorher im gleichen Markt entwendet hatte, teilt die Polizei mit.