Kitzingen vor 2 Stunden

Ladendieb klaut im Wert von zehn Euro

Ein Ladendiebstahl ereignete sich am Donnerstagnachmittag in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen in einem Einkaufsmarkt: Ein 52-jähriger Mann entwendete laut Polizeibericht Ware im Wert von zehn Euro. Ein Ladendetektiv beobachtete ihn dabei und hielt ihn fest, bis die Polizei eintraf. Nachdem die Anzeige aufgenommen wurde, wurde der Mann wieder freigelassen.