Kitzingen vor 21 Stunden

Ladendieb in Kitzingen erwischt

Am Donnerstagmorgen ertappte ein Kaufhausdetektiv einen 53-jährigen Mann beim Stehlen von Ware in einem Einkaufsmarkt in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen. Das Diebesgut hatte einen Wert von fünf Euro. Laut Polizeibericht stellte die Polizei anschließend die Personalien des Mannes fest. Danach wurde er wieder entlassen.