Kitzingen vor 8 Stunden

Ladendieb erwischt

Am Montagnachmittag ereignete sich in der Marktbreiter Straße in Kitzingen in einem Einkaufsmarkt ein Ladendiebstahl, heißt es im Polizeibericht. Ein 32-jähriger Mann stahl Ware im Wert von zehn Euro. Hierbei wurde er vom Ladendetektiv beobachtet und bis zum Eintreffen der Ordnungshüter festgehalten.