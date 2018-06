Ladendieb entkommt

Am Dienstagnachmittag bediente sich ein bisher unbekannter Täter in einem Drogeriemarkt in der Siegfried-Wilke-Straße in Kitzingen, ohne an der Kasse seine Waren zu bezahlen. Der etwa 20 Jahre alte, 170 Zentimeter große Mann mit schwarzen kurzen Haaren, hatte reichlich Kosmetikartikel und Parfüm in einem Rucksack, den er unter seiner dunkelblauen Bomberjacke versteckt hatte, deponiert. Als er an der Kasse angesprochen wurde, flüchtete er laut Polizeibericht in Richtung Alemannenstraße. Zeugen, die den Täter im Drogeriemarkt bzw. auf seiner Flucht gesehen haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kitzingen in Verbindung zu setzen. Der Beuteschaden wird auf 1750 Euro beziffert.