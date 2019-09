Kitzingen vor 1 Stunde

Lackschaden beim Einparken

Am Montagnachmittag streifte ein 21-Jähriger in der Buchbrunner Straße einen VW Polo, als er dort mit seinem Audi, auf dem Parkplatz vor der Sparkasse, in eine Parklücke fahren wollte. Laut Polizeibericht entstand an beiden Fahrzeugen nur oberflächlicher Lackschaden.