Kitzingen vor 1 Stunde

Lackschaden an BMW angerichtet

Am Donnerstag zwischen 1 Uhr und 10 Uhr, ereignete sich im Texasweg in Kitzingen eine Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter zerkratzten vermutlich mit einem spitzen Gegenstand einen geparkten BMW. Dieser wurde an der rechten hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 700 Euro.