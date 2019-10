Kitzingen vor 1 Stunde

LZR machte mit beim Türöffnertag der Sendung mit der Maus

Jedes Jahr, am 3. Oktober, initiieren die Verantwortlichen der Sendung mit der Maus den großen Maus-Türöffnertag, zu dem Kinder eingeladen werden, um Sachgeschichten live zu erleben, heißt es in einer Pressemitteilung. In diesem Jahr beteiligten sich deutschlandweit 800 Betriebe. Auch das Kitzinger Unternehmen Lenz-Ziegler-Reifenscheid (LZR) machte mit. Über 50 Kinder lernten vieles über Sand und Kies kennen. An verschiedenen Stationen durften sie erleben, wie der Rohstoff ins Werk kommt, welche Arbeiten Bagger und Radlader verrichten müssen, was in der Aufbereitungsanlage vor sich geht. Natürlich war Mitmachen angesagt und die Maus-Fans durften Edelsteine aus dem Sand sieben und selbst Beton herstellen. Dass bei dieser Arbeit auch wertvolle Biotope mit interessanten Bewohnern entstehen können, erklärten die Mitglieder des Naturschutzbundes an ihrem Stand. Jedes Kind durfte mit ihrer Hilfe ein eigenes Wildbienenhaus bauen.