Wiesentheid vor 1 Stunde

LSH-Theatergruppe brillieren mit Musical-Aufführung

Schülerinnen und Schüler der Musiktheatergruppe des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) brillierten mit dem Musical „Die schöne Lau“ fesselten ihr Publikum an zwei Aufführungsabenden in der übervoll besetzten Halle des LSH. Schnell geriet die Zuhörerschaft in den Sog der geheimnisvollen Unterwelt am Blautopf, der magischen Quelle am Südrand der Schwäbischen Alb, die schon von Eduard Mörike als Wohnort der schönen Lau, einer Wassernixe, beschrieben wurde. In dem uraufgeführten Musical, verfasst von Evi Semle, vertont von Gerd und Rosa Semle, ist die schöne Lau, gespielt von Lara Mahr, die letzte Amazonenkönigin, die mit ihren Gefährtinnen Smyrna (Lousia Renz), Thesilea (Fabienne Haller), Bremusa (Elif Vurmaz), Melanippe (Ashley Biel), den Zwillingen Evandre (Carlotta Haissig) und Attandre (Emma Hartmann), der kleinen Clonie (Leni Warta) sowie ihrem Zwerg Knox (Lukas Götz) die Jahrtausende in einem unterirdischen Reich von Tropfsteinhöhlen überdauert hat. Bedroht wird ihr Refugium nun von Tauchern und Forschern (Josef Ateah, Timo Lösch, Anna Götz, Gereon Heuter, Emil Albert), die immer tiefer in die geheimnisvolle Unterwelt vordringen. Die umfangreiche Hintergrundarbeit, beispielsweise das Bühnenbild von Victoria Mazurova, Sofie Susová und Andi Kastner oder die Tanzchoreografie von Jana Siam und Emilia Kunkel, wurde von dem 17-köpfigen P-Seminar „Musiktheater“ geschultert, immer unterstützt von der Licht- und Tontechnikgruppe. Insgesamt wirkten 110 Schüler an dem Projekt mit. Eindringlich untermalte die Musik von Gerd und Rosa Semle das Geschehen, sei es als Ballade, als Tanz oder Sprechgesang. Umgesetzt wurden die Kompositionen von der Musiktheaterband und den Musikklassen der fünften und sechsten Jahrgangsstufe.