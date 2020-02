Kitzingen vor 26 Minuten

LBV Kitzingen ruft zum Frühjahrsputz auf

Aufgrund der milden Witterung kann der aufmerksame Vogelfreund in diesen Tagen bereits Meisen, Spatzen und Co. dabei beobachten, wie sie Nistkästen inspizieren. Auch wenn es hoffentlich noch einmal kalt und winterlich werden wird, ist es dennoch schon an der Zeit, die angebrachten Nisthilfen zu kontrollieren und zu säubern, heißt es in einer Pressemitteilung. Landesbund für Vogelschutz-Kreisvorsitzender Klaus Sanzenbacher ist deshalb bereits – mit Leiter, Handschuhen und Mundschutz bewaffnet – zur Tat geschritten und hat die Nistkästen bei sich zuhause und entlang der Sicker am Radweg zwischen Kitzingen und Sickershausen von den Rückständen der letzten Saison befreit. Klaus Sanzenbacher und die LBV-Kreis- und Ortsgruppe Kitzingen bitten alle Vogelliebhaber und ehrenamtlichen Nistkastenbetreuer, ebenso zu verfahren und spätestens bis Ende Februar den Frühjahrsputz anzugehen. Die Singvögel werden es ihnen mit reichlich Nachwuchs danken.