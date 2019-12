Kuriose Geschichten bei der Senioren Union zur Adventszeit

Der "Fränkische Nachmittag in der Adventszeit" mit Kreisheimatpfleger Hans Bauer hat sich bei der Senioren Union Kitzingen zu einer Kultveranstaltung entwickelt, heißt es in einer Pressemitteilung. Unter dem Titel "Kurioses und Seltsames aus Franken" erzählte er heuer wieder, mit viel Humor gewürzt, Geschichte und Geschichten über Orte, die vor unserer Haustüre liegen und trotzdem unbekannt sind.

Da ist zum Beispiel die Kaisereiche bei Füttersee im Steigerwald. Die Sage berichtet, dass bereits Kaiser Karl der Große in ihrem Schatten geruht hat. In der Gemeinde Rügland bei Ansbach, findet sich neben anderen Sehenswürdigkeiten auch das so genannte "Türkenkreuz". Es erzählt eine spannende Geschichte, heißt es in der Mitteilung. Freiherr Hannibal von Crailsheim nahm an den Türkenkriegen teil. 1655 anlässlich der Belagerung Belgrads nahm er einige Türken gefangen und als "Beute" in seine Heimat mit. Einer der Gefangenen ließ sich später taufen und nahm den Namen "Carl" an. 47 Jahre stand Carl Osman im Dienste des Grafen. Als Carl Osman im Alter von 80 Jahren starb, hatte er wohl ein beachtliches Vermögen angespart. Denn er setzte für jeden, der an seiner Beerdigung teilnahm, fünf Kreuzer aus. So bekam er eine "große Leich" mit 925 Teilnehmern.

Auch sogenannte "Vergessene Orte" finden sich in Franken, wie die Ruine "Mauerschedel" in der Rhön, die bereits im 15. Jahrhundert zur Wüstung wurde. Oder das Dorf Billmuthausen. 1340 wurde das kleine Dorf erstmals urkundlich erwähnt, heißt es in der Pressemitteilung. Als dann im Jahre 1977 die DDR ihre Sperrzone an der innerdeutschen Grenze erweiterte, vernichtete man die Ortschaft. Nur der Friedhof und eine Trafostation blieben übrig. So führte Bauer seine Zuhörer kreuz und quer durch Franken und bot ihnen damit einen besonderen Nachmittag, heißt es abschließend in der Mitteilung.