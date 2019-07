Schwarzach vor 1 Stunde

Kupferteile aus Kläranlage gestohlen

In der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr und Donnerstag, 6.45 Uhr, wurden von Unbekannten an der Staatsstraße 2450 bei Schwarzach, an der Kläranlage sechs Fallrohre, circa zwanzig Meter Dachrinne und zehn Meter Kehlblech gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, besteht dich gesamte Beute aus Kupfer. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt.