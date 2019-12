Iphofen vor 28 Minuten

Kunst, Handwerk und viel Regionales

Würde der Iphöfer Weihnachtsmarkt nicht tatsächlich vor Weihnachten stattfinden und das auch noch im Namen tragen - er ginge problemlos als Kunst- und Handwerkermarkt durch. Natürlich mit starkem weihnachtlichen Touch. Aber was am Samstag schon kurz nach der Eröffnung am Nachmittag rund um den Marktplatz und das Rathaus geboten wurde, das war weitaus mehr als ein bisschen Lametta, Punsch und "Jingle Bells". An über 50 Ständen fand man selbst Gestricktes neben selbst Gebastelten, warme Schals, handgenähte Armstulpen oder Porzellan-Windlichter trafen auf Wellness-Produkte, Spieluhren mit Musikboxen oder Taschen aus alten Tetra-Packs. Auch ein Abstecher in die Vinothek mit seinen acht Ausstellern sowie in den Rathauskeller lohnten, wo Kreatives und Dekoratives aus Holz, Leder und Stoff warteten.