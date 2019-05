"Kulturzeichen" setzen zum Finale an

Das Finale der "Kulturzeichen Kitzinger Land" wird eingeläutet: An diesem Samstag, 1. Juni, öffnet ab 16 Uhr rund um den Herrengraben der Stadt Iphofen ein Skulpturenweg, der bis August dort bestehen bleibt. Acht Skulpturen, die sich mit dem „urEigenen“ der Region beschäftigen, wollen entdeckt werden.

Worum es genau geht, erklärt Simone Göbel, die das Kulturfest für den Landkreis koordiniert: „Wir haben Künstler aus Franken dazu aufgerufen, sich dem Thema Was erzählt Dein Ort im Kitzinger Land? auseinanderzusetzen.“ Dabei gab es unterschiedlichste Ansätze: Welche ureigenen und besonderen Geschichten erzählt die Region? Welche Spuren dieser Erzählungen lassen sich in den einzelnen Orten des Kitzinger Landes aufspüren und künstlerisch sichtbar machen?

Herrengraben als Flaniermeile

Der Skulpturenweg wird am Samstag, 1. Juni, um 16 Uhr eröffnet. Im Anschluss an die offizielle Eröffnung wandelt sich der Iphöfer Herrengraben zur Flaniermeile. Die Besucher können entlang der mittelalterlichen Befestigungsanlage mit einem Glas Wein spazieren, Leckereien naschen und die Skulpturen, die rund um die Befestigungsmauer aufgestellt sind, entdecken.

An vier Stellen treten Musiker auf und bereichern den Spätnachmittag: Mit dabei sind Melissa Muther, Lisa Wohlfahrt mit ihrem Cello, das Trio Cellotta, das Duo Dirk Rumig und Joe Krieg. Die Vernissage des Skulpturenwegs „urEigen“ dauert von 16 bis 19 Uhr und findet zwischen Rödelseer Tor und Henkersturm statt, anschließend rund um die Stadtmauer.

"Künstler aus ganz Franken." Organisatorin Simone Göbel über die acht Kunststationen

Beteiligte Künstler des Skulpturenwegs sind Laila Auburger und Jonas Urbasik (Nürnberg), Roger Bischoff (Dettelbach), Kerstin Kassel (Oberrüsselbach), Marc Kraemer (Marktsteft), Interdisziplinäre Arbeitsgemeinschaft Laserkoala (Würzburg), Christoph Mayer (Würzburg), Stephan Nüßlein (Obernbreit) sowie Birgitta Volz (Nürnberg). Bei schlechtem Wetter geht die Eröffnung im Historischen Rathaus über die Bühne.

Das Programm der diesjährigen Kulturzeichen reicht bis zum 31. August. Das Landratsamt verspricht eine große Bandbreite an Veranstaltungen, die sich mit dem Thema „Was erzählt dein Ort im Kitzinger Land?“ auseinandersetzen.

Zeichen hinterlassen

Ziel der Kulturzeichen ist es, die Eigenheiten der Region durch zeitgenössische Kunst sichtbar und erfahrbar zu machen. Dabei waren die Künstler aufgerufen, Zeichen zu hinterlassen – in Form von Kunst, Sprache, Musik oder anderen künstlerisch-ästhetischen Ausdrucksformen.

Start der Kulturzeichen-Reihe war 2015 – eher aus einer Verlegenheit heraus. Bei der Vorgänger-Veranstaltung war es am Ende zu Verwerfungen gekommen, weshalb alles auf neue Beine gestellt werden musste. Bei der Premiere ging es um den Gründungsmythos der Region, die Hadeloga-Sage. In den Folgejahren wurden mit den regionalen Themen Wein, Wasser und Garten weitere Besonderheiten der Region in den Blick genommen. Das Epilogjahr 2019 schließt den Zyklus mit der Suche nach den Geschichten und dem „urEigenen“ des Kitzinger Landes. Ob es nach den Kulturzeichen im nächsten Jahr womöglich eine Nachfolge-Reihe geben wird, steht derzeit noch nicht fest.

Das gesamte Programm mit Veranstaltungen bis zum August ist unter www.kitzinger-land.de/kulturzeichen zu finden. Ein Faltblatt ist im Landratsamt in Kitzingen und an vielen Orten im Landkreis erhältlich.