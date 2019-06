Kitzingen vor 3 Stunden

Kulturzeichen:Vernissage an der Weinbergshütte

"Heim Stock Main" lautet der Titel der Installation an der Weinbergshütte in Mainstockheim, die von der Künstlerin Melinda Hillion und ihrem Team Schrollahopfer entworfen wurde und die sich mit der Mainstockheimer Dorf-Identität auseinandersetzt, so die Mitteilung. An diesem Samstag, 8. Juni, präsentiert Melinda Hillion bei einer Führung zur Vernissage die miteinander verwobenen Facetten. Im Anschluss schenken Winzer Weine aus, heißt es in einer Pressemitteilung. Treffpunkt ist um 17 Uhr an der Scheune am Brunnenweg. Die Installation, die im Rahmen der Kulturzeichen Kitzinger Land entstand, ist auch individuell bis 31. August erkundbar. Gruppenführungen sind nach Anfrage per E-Mail an melhillion@gmail.com möglich.