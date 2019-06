Kulturzeichen: Vandalen zerstören Kunstwerk

Erst vor wenigen Wochen wurden in Iphofen die diesjährigen "Kulturzeichen Kitzinger Land" und der Skultpurenweg "UrEigen" eröffnet – nun ist schon der erste Fall von Vandalismus zu beklagen. Die Skulptur "WeinbergsdrART" des Dettelbacher Künstlers Roger Bischoff fiel vor wenigen Tagen einem Anschlag zum Opfer. Jetzt überlegt man sich am Landratsamt Kitzingen, wie man die Kunstwerke bis zum Ende der Aktion schützt.

Rund 400 Kilogramm wiegt die Kugel aus rund 50 Kilometer Draht, die Bischoff aufwändig geglättet und zu einer Kugel gerollt hatte. Sie ist eine der acht Stationen rund um den Herrengraben, für die sich acht Künstler mit den verborgenen Schätzen des Kitzinger Landes und dem kulturellen Fingerabdruck der Region befasst haben. Einem Leser dieser Zeitung fiel auf, dass die zwischen dem südlichen Stadtzugang und dem Markt Einersheimer Tor auf einem Sockel stehende Kugel einfach den Herrengraben herunter gerollt wurde.

"Wir wollen sie in Zusammenarbeit mit Roger Bischoff zum einen wieder aufstellen und überprüfen, ob sie noch heil ist", sagt Landratsamts-Sprecherin Corinna Petzold. Die Kugel muss mit einem enormen Kraftaufwand weg gerollt worden sein, bei dem man sich frage, was den oder die Täter dazu bewogen hat. Zu beziffern ist der entstandene Schaden nur schwer: "Zum einen muss der Bauhof jetzt anrücken und die Kugel wieder an Ort und Stelle bringen. Zum anderen suchen wir nach einer Möglichkeit, diese auf ihrem Sockel zu verankern", so Petzold weiter. Nach der Bergung wurde die Kugel erneut montiert - diesmal mit einer noch besseren Verstärkung.

Der Skultpurenweg "UrEigen" ist noch bis zum 31. August in Iphofen zu sehen.