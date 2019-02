Kulturzeichen: Das Finale ist eingeläutet

Nach einem Auftaktjahr und vier Themenjahren nähern sich die Kulturzeichen Kitzinger Land nun dem Schlusspunkt. Teil des diesjährigen Programms wird ein Skulpturenweg in Iphofen sein. Hierfür hatte der Landkreis regionale Künstler dazu aufgerufen, sich mit der Frage „urEigen. Was erzählt dein Ort im Kitzinger Land?“ zu beschäftigen und sich den Besonderheiten der Region aus unterschiedlichen künstlerischen Perspektiven zu nähern.

Zahlreiche Bewerbungen wurden eingereicht, nun hatte eine Fachjury die Qual der Wahl, daraus acht Konzepte auszuwählen. Zur Jury zählten neben Vertretern des Landkreises der Vorsitzende des Berufsverbands Bildender Künstlerinnen und Künstler in Unterfranken Dierk Berthel, der Leiter der Museen der Diözese Würzburg Michael Koller, die Künstlerin Roswitha Berger-Gentsch sowie die Tourismusbeauftragten der Städte Iphofen und Kitzingen Claudia Bellanti und Vanessa Feineis sowie die für die inhaltliche Konzeption der Kulturzeichen Kitzinger Land beauftragten Agentur Kulturgold aus Stuttgart.

Simone Göbel vom Landratsamt ging auf die Fragestellung des Wettbewerbs ein und erklärt, dass die teilnehmenden Künstler nicht nur aufgefordert waren,in der Vergangenheit auf Spurensuche zu gehen. Sie sollten sich auch mit aktuellen Lebenswelten auseinanderzusetzen und diese mit den Mitteln der zeitgenössischen Kunst zugänglich machen.

Céline Kruska von der Agentur Kulturgold zeigte sich erfreut von der Qualität der eingereichten Arbeiten: „Es ist schön, dass sich zum Abschluss der Kulturzeichen Künstler aus der Region so intensiv und auf so unterschiedliche Art und Weise mit den regionalen Besonderheiten des Kitzinger Landes auseinandergesetzt haben", wird sie in der Mitteilung zitiert.

Die Eröffnung des Skulpturenwegs ist voraussichtlich am 1. Juni. Zu besichtigen sind die Skulpturen bis mindestens Ende August. Über die Ausstellungsdauer hinaus ist angedacht, die Exponate auf Rundreise durch den Landkreis zu schicken.