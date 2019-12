Kulturnotizen

Am Sonntag, 8. Dezember, lädt die Galerie Papiushof in Sulzfeld zur Finissage der Ausstellung „ohne Hüpfburg“ mit Werken der Künstler Gerhard Nerowski und Werner Tögelein ein. Schauspielerin Rotraut Arnold, die viele Jahre am Gärtnerplatztheater in München zum festen Ensemble zählte, wird laut Pressemitteilung ab 16 Uhr mit kurzweiligen und amüsanten Texten verschiedener Personen der Zeitgeschichte einen Einblick in ihre Vorstellung von Kunst geben. Der Eintritt ist frei.

Der evangelische Kirchenchor Rödelsee lädt am Samstag, 7. Dezember, zu einem Konzert anlässlich seines 70-jährigen Bestehens in die evangelische Kirche ein. Unter Leitung von Mary Lynn Zack bringen die Sänger neben Chorälen aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach auch alte und moderne Kirchenlieder sowie weltliche und volkstümliche Lieder zu Gehör. Das Konzert beginnt um 17 Uhr, der Eintritt ist frei.