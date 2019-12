Dettelbach vor 1 Stunde

Kulturnotizen: Weihnachtskonzert im historischen Rathaus

Das Dettelbacher Schülerensemble "fantastic forte" der Instrumentallehrerin Elisabeth Marzahn lädt an diesem Sonntag, 8. Dezember, zum Weihnachtskonzert ins historische Rathaus in Dettelbach. Daneben überraschen die Kindergartenkinder des „Hauses für Kinder St. Sebastian“ mit einem Gastauftritt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Das Publikum erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Werken von Seitz, Rieding, Kabalewski, Jenkins, Boccherini, Charpentier, Saint-Saëns und Diabelli sowie weihnachtliche Klänge. Beginn der Veranstaltung ist um 15 Uhr, der Eintritt ist frei.