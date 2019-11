Kulturnotizen: Hans Bauer und Frankens Geheimnisse

Der Kitzinger Kreisheimatpfleger Hans Bauer stellt am Samstag, 14. Dezember, den vierten Teil seiner Buchreihe „Geheimnisvolles Franken“ vor. Im Weinkeller am Schloss in Rüdenhausen präsentiert er um 19 Uhr einige Kapitel aus seinem Werk.

Unter anderem beschreibt der Autor laut einer Pressemitteilung ein vergessenes Kloster in Mariaburghausen am Main, den Skulpturenpark von Gaubüttelbrunn, das mittelfränkische Dorf Häslabronn, die schöne Madonna in Gnodstadt sowie den Weinkeller am Schloß in Rüdenhausen, eine alte Weinhandlung, aus der sich sogar Johann Wolfgang Goethe seine Weine bestellte und sich nachweislich Rüdenhäuser „Brunellen“ (getrocknete, entsteinte und enthäutete Zwetschgen) hat schicken lassen.