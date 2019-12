Kulturnotiz

Unter dem Motto "Was gibt uns die Schule mit fürs Leben" findet am Mittwoch, 11. Dezember, um 19.30 Uhr ein Filmabend mit Gespräch in der Kulturwerkstatt im Lehrerhaus in Sulzfeld statt.

"Die Kinder der Utopie" heißt der Film des Regisseurs Hubertus Sieger, der laut Pressemitteilung eine Perspektive eröffnet auf eine inklusive Bildung, die in der aktuellen Debatte untergeht. Was gibt uns die Schule mit für unser Leben? Und was könnte ein inklusives Bildungssystem für unsere Gesellschaft bedeuten? Ein Film vor allen Dingen für junge Familien mit Kindern im Kindergarten- und Schulalter aber auch für alle Bürger. Inklusion ist auch ein Thema hinsichtlich der Teilhabe bis ins hohe Alter. Organisiert wird die Filmvorführung mit anschließendem Gespräch von Wolfgang Patzwahl und Nina Wirth, mit Unterstützung der St. Hedwig Grundschule Kitzingen/Sulzfeld, dem „Haus für Kinder“ St. Elisabeth, dem St. Elisabethenverein sowie der Wasserwacht Sulzfeld.