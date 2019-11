Kulturnotiz

Anlässlich des 75. Geburtstages von Benediktinerpater Dr. Anselm Grün findet am Samstag, 18. Januar 2020, um 19.30 Uhr in der Abteikirche Münsterschwarzach eine konzertante Lesung mit dem Liedermacher Clemens Bittlinger statt. Unter dem Titel „Herr, kehre ein in dieses Haus“ wird der bekannte gleichnamige Abendsegen anhand von Texten und Musik thematisiert. Der Eintritt ist frei. Vorbild für diese Veranstaltung ist ein gemeinsames Buch sowie eine Hörbuch-CD, die der Benediktinerpater gemeinsam mit Bittlinger im klostereigenen Vier-Türme-Verlag veröffentlicht hat. „Inspiriert vom Abendsegen vertrauen die Worte Grüns darauf, dass himmlische Boten über den Menschen wachen. Bekannte Liedtexte von Bittlinger ergänzen diese Gedanken“, heißt es in der Ankündigung.