Kulturnotiz

Barbara Kindermann, die diesjährige Preisträgerin des Literaturpreises "Volkacher Taler" ist am Donnerstag, 14. November, im Museum Barockscheune in Volkach zu Gast. Ab 15.30 Uhr wird sie aus dem kindgerecht aufbereiteten Klassiker "Wilhelm Tell" von Schiller lesen, wie es in der Einladung heißt.

Untermalt wird die Lesung für Kinder ab neun Jahren mit den Bildern des Buches von Klaus Ensikat auf der Leinwand. Die Veranstaltung für Kinder findet laut Pressemitteilung anlässlich der neuen Buchausstellung "Klassiker der Weltliteratur" statt, die derzeit in der Stadtbibliothek zu sehen ist. Die Ausstellung zeigt bekannte Titel wie „Die Räuber“, „Romeo und Julia“, „Nathan der Weise“, „Faust“, „Erlkönig“, „Hamlet“, „Der Zauberlehrling" und viele mehr, die vom Kindermann Verlag aus Berlin kindgerecht aufgelegt worden sind. Während der Öffnungszeiten der Bibliothek kann man kostenfrei diesen Bilderbuchschatz betrachten. Die Kosten für die Lesung betragen 4 Euro.

Anmeldung während der Öffnungszeiten in der Stadtbibliothek, unter Tel.: (09381) 809512, oder unter stadt-bibliothek@volkach.de