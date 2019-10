Rüdenhausen vor 42 Minuten

Kulturnotiz

Die Buchautorin Gigi Louisoder aus Bad Honnef ist am Samstag, 19. Oktober, in Rüdenhausen zu Gast. Im „Weinkeller am Schloß“ wird sie ab 19 Uhr ihre Kurzgeschichten zum Besten geben, wie es in einer Pressemitteilung heißt.