Kulturnotiz

Am Sonntag, 14. Juli, um 15 Uhr lädt die Sing- und Musikschule Dettelbach/Schwarzach am Main zu ihrem jährlichen Sommerkonzert ein. Im Saal des Historischen Rathauses in Dettelbach werden Schüler der Musikschule Stücke aus vier Jahrhunderten präsentieren. Von der Sonate für Blockflöte und Basso Continuo, bis hin zu weltbekannten Hits wie „Pink Panther“ auf dem Saxofon, werden die Künstler eine Bandbreite darbieten, die sie laut Pressemitteilung im Musikunterricht erarbeitet haben. Der Eintritt ist frei.