Mönchsondheim vor 1 Stunde

Kulturnotiz: Wie Lebensmittel haltbar gemacht wurden

Wie macht man Lebensmittel ohne Kühlschrank haltbar? Dieser Frage geht in Mönchsondheim die Museumsführerin bei der öffentlichen Führung "Ganz frisch - Vorratshaltung früher" am Sonntag, 25. August, von 14 bis 15 Uhr nach. Davor oder danach können die Kirchenburg und die aktuelle Sonderausstellung "Wenn, Herr, einst die Posaune ruft – 50 Jahre Posaunenchor Mönchsondheim" im historischen Gasthaus "Schwarzer Adler" besichtigt werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Museumskasse. Die Führung ist im Museumseintritt enthalten.