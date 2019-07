Volkach vor 1 Stunde

Kulturnotiz: Wenn Kunst fremd geht - Literarisches und Musik

Zur Museums-Aktion „Kunst geht fremd – und zeigt Kante“ lädt die Barockscheune Volkach am Freitag, 26. Juli, um 19 Uhr zu einem literarischen Abend ein. Der Schweinfurter Kulturschaffende Hans Driesel liest und rezitiert aus Werken von Schriftstellern, die mutig Kante zeigten. Dabei wechseln Klassik und Moderne in bunter Folge. Der Bogen spannt sich von A wie Aristophanes bis Z wie Carl Zuckmayer. An dem Projekt „Kunst geht fremd“ beteiligen sich in diesem Jahr fünfzehn unterfränkische Museen.