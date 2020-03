Rüdenhausen vor 50 Minuten

Kulturnotiz: Vortrag über die Frauen im Hause Castell

"Die Frauen im Hause Castell" lautet der Titel des Vortrags, der am Samstag, 14. März, 19 Uhr, im Weinkeller am Schloss in Rüdenhausen stattfindet. Vom 16. bis in das 20. Jahrhundert gab es laut Pressemitteilung eine lange Kette von faszinierenden Frauen, die der Geschichte des Hauses Castell ihren Stempel aufgedrückt haben. Wo kamen sie her? Welche Erziehung und Bildung hatten sie? Welche Rolle spielten Religion und Frömmigkeit? Wie lebten sie ihren Alltag oder ihren Beruf? Hatten die Gräfinnen Anteil an Regierung und Politik?