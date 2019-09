Kulturnotiz: Von Johannesburg ins Zululand

Eine Diaschau über eine Reise nach Südafrika findet laut einer Pressemitteilung am Samstag, 5. Oktober, im Gasthof Lehner, in Rüdenhausen statt. Gezeigt werden weit über 300 Dias, die Egon Blatz von seiner Reise auf den 80er Jahren mitbrachte. In einer bunten Fotovielfalt werden Aufenthalte in Johnnesburg, auf der Heia-Safari-Ranch und aus Durban, einer Küstenstadt in der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal dokumentiert. Die Reise endete mit einem Aufenthalt in einer Safari-Logde in Zululand. Der Dia-Abend beginnt, laut Veranstalter, um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.