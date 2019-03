Kulturnotiz:Von Hirten und Heiligen

Der Träger- und Förderverein ehemalige Synagoge Obernbreit lädt am Freitag, 8. März, um 20 Uhr zu einem Vortrag zum Thema "Von Hirten und Heiligen - und ihren Spuren im Westen Kretas" ein. Professor Christian Sappok und seine Ehefrau Ursula berichten über spezielle Lebensformen in einer Region, die allgemein nur als Ferieninsel bekannt ist. Der Referent entwirft laut Pressemitteilung ein Bild von der Insel, das weit in die Vergangenheit reicht und das einfache und religiöse Leben der Einheimischen beschreibt.

Professor Christian Sappok lehrte bis zu seiner Emeritierung polnische und russische Literatur und Sprachwissenschaft an der Ruhr Universität in Bochum. Frau Ursula Sappok war Oberstudienrätin an der Berufsschule für Hörgeschädigte in Essen. Sie wohnen jetzt in Hohenfeld und haben einen zweiten Lebensmittelpunkt auf Kreta. Beide sind profunder Kenner der kirchlichen und sozialen Verhältnisse außerhalb der Touristenzentren auf der Insel. Der Vortrag beginnt um 20 Uhr im Rathaus in Obernbreit, der Eintritt ist frei.