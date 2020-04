Kulturnotiz: Volkacher Buchtipps für Kinder und Jugendliche

Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur in Volkach hat drei Neuerscheinungen in den Sparten Jugend-, Kinder- und Bilderbuch als "Buch und App des Monats Mai" vorgestellt. Das sind laut Pressemitteilung:

Jugendbuch: "Nach vorn, nach Süden" von Sarah Jäger (224 Seiten, 18 Euro, Rowohlt 2020, ab 15 Jahren, ISBN: 978-3-499-00239-7). Von Jugendlichen, die sich auf dem Penny-Parkplatz treffen, von dem Wunsch des Dazugehörens und von der Suche nach einem Jungen erzählt der Debütroman. Schnell, rasant entfaltet Jäger eine Geschichte voller Witz und Tragik, die von Dialogen, aber auch dem Nichtgesagten lebt und einen beeindruckenden Blick auf das Leben von Jugendlichen gestattet.

Kinderbuch: "Irgendwo ist immer Süden" von Marianne Kaurin (240 Seiten, 15 Euro, WoW Books 2020, ab zehn Jahren, ISBN: 978-3-96177-050-2). Eine Reise in den Süden ist für Ina und ihre Mutter nicht möglich. Also erfindet Ina mutig ihren Süden-Urlaub, schwindelt ihre Klassenkameraden an und erlebt den Sommer ihres Lebens mit weitreichenden Folgen. Dabei gelingt Kaurin das Kunststück, Kindern, die am Rande der Gesellschaft leben, einem Kindheit zu geben – ohne die Schwierigkeiten zu verschweigen.

Bilderbuch: „Die Menschenscheuche" von Michael Stavaric (40 Seiten, 22 Euro, Kunstanstifter 2019, ab sechs Jahren, ISBN: 978-3-942795-65-4).Ein philosophisches Bilderbuch, das visuell und narrativ zum Nachdenken über das Dasein anregt. Im Mittelpunkt stehen die Gier, der Egoismus der Menschen sowie der Umgang mit der Natur.

Hörbuch: "Forschungsgruppe Erbsensuppe oder wie wir Omas großem Geheimnis auf die Spur kamen" von Rieke Patwardhan (Ungek. Lesung, 2 CDs, ca. 152 Minuten, 11,45 Euro, ab acht Jahren, ISBN 978-3-8373-1147-1). Nils beobachtet, dass seine Großmutter plötzlich Koffer packt und Erbsensuppe in Dosen hortet. Gemeinsam mit Evi und dem Flüchtlingsmädchen Lina gründen sie ein Detektivbüro und nehmen die Ermittlungen auf.

App: "Digitalwerkstatt Kunst Studio/ Digitalwerkstatt Audio Studio" (ab 3,59/4,99 Euro, Haba Digital 2019, ab fünf Jahren.) Die Apps sind bei Google Play und iTunes erhältlich und erfordert Android 5.0, iOS 9.0 oder neuere Systeme. Das Konzept der Haba Digitalwerkstatt bietet Kindern in Online- und Präsenzveranstaltungen den spielerischen Einstieg in digitale Welten. Die Digitalwerkstätten Kunst und Audio lassen die kleinen Künstler mit Farben, Formen und Zeichen, mit Geräuschen und Tonfolgen experimentieren und so visuell und auditiv Geschichten erzählen. So wirken die Apps anregend auf die kindliche Phantasie und Kreativität – und fördern neben dem künstlerisch-musischen Gestalten auch Feinmotorik, Medienkompetenz und Spaß.