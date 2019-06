Neuses am Sand vor 6 Stunden

Kulturnotiz:Vernissage und Aquarellmalkurs

A.M.K – Group oft he Art 19, so nennt sich die Künstlergruppe, die von der Art.Gallery Kramkowsky aus Bamberg gegründet wurde. Dahinter verbergen sich die drei Künstler Marina Abramova, Vica Morvay und Volkmar Kramkoski, so die Mitteilung. Zusammen stellen sie ab 9. Juni ihre Werke in Wörners Schloss Galerie in Neuses am Sand aus. Die Vernissage beginnt am Pfingstsonntag um 14.30 Uhr. Zeitgleich bietet Marina Abramova einen eineinhalbstündigen Aquarellmalkurs an. Die Ausstellung bleibt bis 28. Juli in der Galerie und ist von Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.