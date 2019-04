Kulturnotiz: Ulrich Schaffer liest am Schwanberg

Unter dem Motto "HerzensWerte - Entdecken, was wirklich zählt" findet am Mittwoch, 1. Mai, um 18 Uhr, im Klosterladen auf dem Schwanberg eine Lesung mit Ulrich Schaffer statt.

Schaffer wurde 1942 in Pommern geboren, wanderte als Zehnjähriger mit seinen Eltern und Geschwistern nach Kanda aus, studierte in Vancouver und Hamburg Germanistik und Anglistik und unterrichtete anschließend zehn Jahre lang europäische Literatur an einem College bei Vancouver. Sein erstes Buch erschien, als er 22 war. Diesem folgten über 200 Titel in einer Auflage von über fünf Millionen. Die großen Themen seines Schreibens sind laut Pressemitteilung immer wieder das bewusstere Leben, die Liebe und wie sie sich in festen Beziehungen und Freundschaften ausdrückt, die Natur und unsere Haltung zu ihr und die Fragen des Glaubens und der Hoffnung. Karten zu 10 Euro sind im Vorverkauf im Klosterladen sowie an der Abendkasse erhältlich.