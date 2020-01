Münsterschwarzach vor 1 Stunde

Kulturnotiz: Sophie von Bechtolsheim liest

Die Buchautorin Sophie von Bechtolsheim ist laut einer Pressemitteilung am Donnerstag, 9. Januar, zu Gast in Münsterschwarzach. In den Räumen der Buch & Kunst im Klosterhof wird sie ab 19 Uhr aus ihrem Buch "Stauffenberg - Mein Großvater war kein Attentäter" lesen. Die Veranstaltung ist ein gemeinsames Projekt der Buchhandlung der Abtei Münsterschwarzach und des Egbert-Gymnasiums. Sophie von Bechtolsheim, Enkelin Claus Schenk von Stauffenbergs, der während des Zweiten Weltkriegs eine der bekanntesten Persönlichkeiten des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus wurde, hat sich intensiv mit dem Wirken ihres Großvaters auseinandergesetzt. Vorbeugung gegen Nationalistisches Denken, Demokratiebereitschaft und gemeinsame christliche Orientierung sind ihr ein ernsthaftes Anliegen.