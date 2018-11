Kulturnotiz: Schneeflockennacht in der Alten Synagoge

Beim Weihnachtskonzert der Jodlerin Hedwig Roth, der Harfenistin Martina Noichl und der Vivid Curls am Samstag, 1. Dezember, um 19.30 Uhr in der Alten Synagoge Kitzingen, erwacht laut Pressemitteilung der Zauber einer stillen und leuchtenden Schneeflockennacht. Mit dreistimmigen Jodlern, Gitarren und sinnlichen Harfenklängen sowie traditionellen und modernen Weihnachtsliedern gelingt es den vier Frauen, die Vorfreude auf ein friedvolles Weihnachtsfest zu wecken. Karten gibt es im Buchladen am Markt, in der Schöningh Buchhandlung am Marktplatz sowie an der Abendkasse ab 19 Uhr.