Kitzingen vor 47 Minuten

Kulturnotiz: Russland-Deutsches Theaterstück im Stadtteilzentrum

Anlässlich des 100. Jahrestags der Gründung der deutschen Autonomie an der Wolga, präsentiert das Russland-Deutsche Theater Niederstetten am Sonntag, 21. Juli, mit "Das Lied vom Küster Deis" einen Ausschnitt aus ihrem Stück "Die Kist´ von der Wolga", das die Geschichte der Wolgadeutschen in Form eines literarisch-szenischen Schauspiels zeigt.