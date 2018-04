Kulturnotiz: Rhöner Mundart im Turm-Museum

Am Mittwoch, 11. April, 19.30 Uhr liest Gerhard Bach aus Sondheim in der Rhön im Turm-Museum in Sommerach aus eigenen Werken und bringt den Besuchern die ursprüngliche Rhöner Mundart etwas näher. Zu hören sind Gedichte und Kurzgeschichten ebenso wie kleine eingestreute Erzählungen des Mundartschreibers und früheren Grenzpolizisten aus Fladungen, heißt es in einer Pressemitteilung. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung durch das Gitarrenspiel von Harald Kalamala. Seine Dienstjahre als Grenzpolizist, aber auch die Zeit nach der Wende hat Gerhard Bach aus Sondheim/Rhön in einem Erinnerungsbuch zusammengetragen. Die Bierflasche spielt dabei eine ganz besondere Rolle – sie war einst ein Geschenk eines Schneepflugfahrers aus der damaligen DDR, woraus sich zwischen den beiden an der Grenze tätigen Männern eine echte Freundschaft entwickelte, die bis heute anhält. Karten gibt es bei Theo Steinbrenner, Tel. (01 71) 2 47 67 14 oder in der Galerie am Langen Wasen in Schwarzach, Tel. (0 93 24) 10 54.