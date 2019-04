Kulturnotiz:"Ortswechsel" im KuK Dettelbach

Der gebürtige Brandenburger und mittlerweile Wahlfranke Helmut Nenmann gibt den Startschuss für das Dettelbacher Ausstellungsjahr 2019. Am Freitag, 5. April, laden der Künstler und die Stadt Dettelbach um 19 Uhr zur Vernissage ins Kultur- und Kommunikationszentrum Dettelbach ein. Helmut Nennmann, Kunstlehrer und Künstler aus Wiesentheid-Feuerbach, zeigt in seiner Ausstellung „Ortswechsel“ Ölmalereien auf Leinwand, die von der Dynamik des Malprozesses leben. Für Nennmann ist Malerei die Fortsetzung des Reisens als Bewegung in Zeit und Raum. Nennmann versucht Landschaften und Gegenstände so zu inszenieren, dass für den Betrachter ein Spielraum für eine Vieldeutigkeit verbleibt. Seine Malerei schwebt mal konzentriert und still, mal lebhaft und unruhig stets zwischen Abbild und autonomer Malerei, heißt es in einer Pressemitteilung. Geöffnet ist die Ausstellung bis 13. Mai Montag bis Donnerstag, 10 bis 17 Uhr, Freitag, 10 bis 18 Uhr und Samstag 10 bis 16 Uhr sowie ab Mai auch sonntags von 10 bis 16 Uhr.