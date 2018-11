Kulturnotiz: Märchenhafte Einstimmung in den Advent

Der Kulturverein Marktbreit lädt am ersten Adventssonntag, 2. Dezember, um 15 Uhr zu einem Nachmittag mit traumhaften Klängen und zauberhaften Märchen in die Rathausdiele ein. Die Kuratorin Angelika Stitz-Watzek aus Marktheidenfeld liest Märchen, die von Natascha Mann für die Zuhörer ausgewählt wurden. Für die musikalische Umrahmung sorgen laut Pressemitteilung Julia Rosenberger und die Paradiesvögel sowie die Oboistin Christine Leipold. In der Pause bietet der Kulturverein kostenfrei Kaffee, Kuchen und alkoholfreie Getränke an.