Kulturnotiz: Literarischer Abend mit Harfe im Museumskeller

"Theater-Geschichte(n) – von Lysistrata zu den Räubern" lautet das Motto des literarisch-musikalischen Abends, zu dem das Team des Deutschen Fastnachtmuseums in Kitzingen am Sonntag, 21. Juli, ab 18 Uhr, in den Museumskeller einlädt.