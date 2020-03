Münsterschwarzach vor 45 Minuten

Kulturnotiz: Lesung mit Peter Spielmann in der Abtei Münsterschwarzach

Am Mittwoch, 18. März, findet um 19.30 Uhr in den Räumen von „Buch und Kunst im Klosterhof“ der Abtei Münsterschwarzach eine Lesung mit Peter Spielmann statt. Laut einer Pressemitteilung ist Spielmann Theologe und Romanist, Pilgerführer, Übersetzer und Autor spiritueller sowie kunstwissenschaftlicher Bücher, vor allem von Gedichtbänden. Er lebt in Aschaffenburg und bereist seit zwölf Jahren den Libanon. Seit 2017 unternimmt er auch Reisen nach Syrien. Im Libanon wie auch in Syrien betreut er verschiedene Sozialprojekte. Peter Spielmann liest aus seinen Reiseskizzen, die er mit Bildern seiner Reisen noch anschaulicher macht.