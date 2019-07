Kulturnotiz: Kunst und Musik in Wörners Schloss

Anlässlich des Jubiläums "Zehn Jahre Cosmowein" lädt Winzer Harald Wörner zu Kunst & Musik ein. Am Samstag, 3. August, um 18 Uhr, wird in Wörners Schloss Galerie in Neuses am Sand die Ausstellung "Fotografie entlang der Donau" mit Arbeiten von Fritz Volkert aus Büchenbach eröffnet. Dazu gibt es eine Fünf-Sinnes-Probe mit bioenergetischem Cosmowein. Ab 19 Uhr präsentieren "The Cofederates" Hits der 60er Jahre, dazu gibt es ein warmes Büffet. Karten für die Veranstaltung gibt es unter Tel.: (09383) 7179.

Am Sonntag, 4. August, lädt Harald Wörner zu einer Weinbergsführung mit meditativer Weinprobe ein. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Schloss oder um 10.45 Uhr am Parkplatz vom Tennisclub Gerolzhofen. Nachmittags bietet Roland Eckert Köhler im Garten von Wörners Schloss einen Malkurs für Anfänger und Fortgeschrittene an. Eine Anmeldung direkt beim Künstler unter Tel.: (09391) 810180, E-Mail: www.rolandeckertkoehler.de.