Kulturnotiz: Konzert für Kinder am Armin-Knab-Gymnasium

Ein Konzert für Kinder findet am Donnerstag, 28. November, um 14 Uhr im Armin-Knab-Gymnasium Kitzingen statt. Der aus Kitzingen stammende Bassist Rüdiger Krehbiel, der am Staatstheater Nürnberg singt, wird zeigen, wie die Stimme funktioniert und was man als Opernsänger alles beachten muss. Da dieses Konzert die Adventszeit eröffnet, werden die Teilnehmer laut Pressemitteilung auch miteinander ein paar Weihnachtslieder singen. Veranstaltungsort ist das Studio des AKG in der Kanzler-Stürtzel-Straße 15, neben dem Haupteingang rechts. Das Konzert ist für Kinder von fünf bis zwölf Jahren geeignet, der Eintritt ist frei.