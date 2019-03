Kulturnotiz:Konzert für Kinder am Armin-Knab-Gymnasium

Die Reihe der Kinderkonzerte am Armin-Knab-Gymnasium in Kitzingen wird am Donnerstag, 28. März, fortgesetzt. Der neue Musiklehrer am Gymnasium Johannes Unsinn wird sein Instrument, das Cello, vorstellen. Zuerst wird es um das Instrument selbst gehen, wobei die Kinder nahen Kontakt dazu aufnehmen können. Immer wieder werden kleine Stücke eingestreut, damit die Kleinen auch lernen, sich zu konzentrieren. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr und findet im Studio des Gymnasiums statt, direkt neben dem Haupteingang. Der Eintritt ist frei, geeignet ist das Konzert für Kinder zwischen vier und zwölf Jahren.