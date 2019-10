Castell vor 28 Minuten

Kulturnotiz: Konzert für Flöte und Marimbaphon

Die Kulturgemeinde Castell lädt, laut Pressemitteilung, im Rahmen der Casteller Kulturtage am Sonntag, 13. Oktober, um 17 Uhr, in die St. Johannes Kirche, zu einem Konzert für Flöte und Marimbaphon ein. Es gastiert das Duo Mélange, das sich vor über 20 Jahren zusammentat und damit eines der ersten Ensembles in dieser Besetzung waren. Almut Unger (Flöte) und Thomas Laukel (Marimba, Vibraphon, Percussion), spielen in der St. Johannes Kirche Werke von Haydn, Bach, Piazolla. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.