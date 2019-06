Iphofen vor 1 Stunde

Kulturnotiz:Klavierkonzert in der Gönothek Iphofen

Am Freitag, 28. Juni, geben junge Künstler ein Klavierkonzert in der Gönothek, Kirchplatz 6, in Iphofen. Laura Verdejo-Romero, Benjamin Lafandi, Felix Otto und Marcel Ruppel - alle Studierende an der Hochschule für Musik in Würzburg - bringen Werke von Bach, Mozart, Chopin, Rachmaninoff, Scarletti und Prokofieff zu Gehör, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 12 Euro, Kartenreservierung unter Tel.: (09323) 5553.