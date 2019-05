Hüttenheim 21.05.2019

Kulturnotiz: Kirchenburgsingen in Hüttenheim

Der Gesangverein Harmonie Hüttenheim lädt zum Kirchenburgsingen nach Hüttenheim ein am Sonntag, 26. Mai, um 18 Uhr. Die Lieder erklingen in der Kirchenburg unter der Linde - bei schlechtem Wetter in der evangelischen Kirche. Den Abend gestalten Lied- und Musikbeiträge der teilnehmenden Chöre und Instrumentalisten: Männergesangverein Hüttenheim/Nenzenheim, Knauf Knappenchor, Gemischter Chor Tiefenstockheim, Posaunenchor Hüttenheim/Markt Herrnsheim, Gesangverein Harmonie Hüttenheim und Hüttenheimer Blockflötenkinder.