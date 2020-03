Sulzfeld vor 1 Stunde

Kulturnotiz: Kabarettist Uli Masuth tritt im Gewölbekeller in Sulzfeld auf

Ziel- und treffsicher, geistvoll und respektlos eröffnet der Kabarettist und gelernte Organist Uli Masuth am Sonntag, 15. März, auf Einladung von Stefan Schiebel das diesjährige Kulturprogramm im Gewölbekeller der Weinkellerei Vollert in Sulzfeld. Darüber informiert der Veranstalter in einer Pressemitteilung. Ab 18 Uhr produziert der "charmante Boshaftigkeitenplauderer" in seinem Soloprogramm "Mein Leben als ich" schwarze Pointen samt schmerzhafter Weisheiten – tagespolitisch aktuell und mit Musik, aber ohne Gesang. Karten gibt es unter Tel.: (09321) 4717 oder per E-Mail an info@vollert-weine.de