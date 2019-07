Großlangheim vor 1 Stunde

Kulturnotiz: Großlangheimer Wirtshausgeschichte

Am Sonntag, 21. Juni, findet unter dem Motto "Langermer Wirtshausgeschichte und Geschichtli" eine Führung mit Roswitha Dörflein-Schenk durch Großlangheim statt. Vier Wirtshäuser rund um den Marktplatz, ein Café und zwei weitere im Dorf, so ist die Zeit des „Wirtschaftswunders“ noch vielen in Erinnerung, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei der Führung erfahren die Teilnehmer Interessantes und Kurioses über ein Jahrhundert Großlangheimer Wirtshausgeschichte. Treffpunkt ist um 14 Uhr bei der Treppe an der Schlossruine.