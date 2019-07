Mönchsondheim vor 1 Stunde

Kulturnotiz: Führung im Kirchenburgmuseum

Am Sonntag, 28. Juli, von 14 bis 15 Uhr erfahren Besucher des Kirchenburgmuseums Mönchsondheim in der offenen Führung " Das arme Dorfschulmeisterlein " Wissenswertes über den Schulalltag früher. Zwei Schulmuseen aus unterschiedlichen Zeiten werden bei einem Rundgang im Freilandmuseum, gemeinsam mit dem Museumsführer erkundet: die Schulstube des Dorfschulmeisters im Torhaus der Kirchenburg, wie sie um 1800 genutzt wurde sowie das Schulhaus aus der Zeit zwischen 1930 und 1940. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Museumsgebäude sowie die aktuelle Sonderausstellung „Wenn, Herr, einst die Posaune ruft – 50 Jahre Posaunenchor Mönchsondheim“ im Obergeschoss des historischen Gasthauses „Zum Schwarzen Adler“ zu besuchen. Die Teilnahme an der offenen Führung ist kostenlos, nur der Museumseintritt ist zu entrichten. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Museumskasse.